Fenerbahçe Beko-Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

THY Euroleague’de heyecan hız kesmeden devam ederken, basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, Euroleague 18. hafta mücadelesinde sahasında güçlü rakibi Barcelona’yı konuk edecek. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle form grafiğini yükselten Fenerbahçe Beko, bu kritik karşılaşmadan da kazanan taraf olarak ayrılmayı hedefliyor.

“Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman?”, “Saat kaçta?” ve “Hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları, maç öncesi en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte THY Euroleague 18. hafta karşılaşmasına dair tüm detaylar…

FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Barcelona THY Euroleague 18. hafta maçı, 23 Aralık Salı günü saat 20:45’te oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO’NUN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Euroleague’de oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Bir maçı eksik olan sarı-lacivertli ekip, lig sıralamasında averajla 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi’nde son olarak EA7 Emporio Armani Milan’ı deplasmanda 87-72 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

BARCELONA CEPHESİNDE SON DURUM

Konuk ekip Barcelona ise Euroleague’de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. İspanyol temsilcisi, bu sonuçlarla averajla 2. sırada zirve yarışının içinde bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDA GEÇEN SEZONUN SONUÇLARI

Geçtiğimiz sezon Euroleague’de oynanan iki maçta da Fenerbahçe Beko istediği sonuçları alamadı. Sarı-lacivertliler, Barcelona’ya deplasmanda 90-63, İstanbul’da ise 83-75 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman?

THY Euroleague 18. hafta mücadelesi 23 Aralık Salı günü oynanacak.

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma saat 20:45’te başlayacak.

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.