Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Euroleague'de play-off sezonuna 3 maç kalırken, Fenerbahçe Beko Baskonia ile kritik bir maça çıkacak. Peki Fenerbahce Beko maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Avrupa'da kaçıncı sırada? Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı saat kaçta? Tüm detaylar şöyle:

FENERBAHÇE BEKO PUAN DURUMU

Fenerbahçe Beko, Olimpiacos'un kaybetmesinin ardından Euroleague'de birincilik için ümitlendi. Fenerbahçe Beko, oynadığı 31 maçta 21 galibiyet 10 beraberlik ile ikinci sırada. Baskonia'nın ise Euroleague'de play-off şansı bulunmuyor.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Baskonia Euroleague maçı 28 Mart 2025 Perşembe günü (bugün) oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı saat 20.45'te S Sport 1 ekrenından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA MAÇI BİLET FİYATLARI NEDİR?

Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı bilet fiyatları 559 ila 9000 TL arasında değişiyor.