Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe, Baskonia ile kritik bir maça çıkıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko'nun puan durumu ve birincilik şansı haberimizde.
Basketbol Euroleague'de play-off sezonuna 3 maç kalırken, Fenerbahçe Beko Baskonia ile kritik bir maça çıkacak. Peki Fenerbahce Beko maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Avrupa'da kaçıncı sırada? Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı saat kaçta? Tüm detaylar şöyle:
FENERBAHÇE BEKO PUAN DURUMU
Fenerbahçe Beko, Olimpiacos'un kaybetmesinin ardından Euroleague'de birincilik için ümitlendi. Fenerbahçe Beko, oynadığı 31 maçta 21 galibiyet 10 beraberlik ile ikinci sırada. Baskonia'nın ise Euroleague'de play-off şansı bulunmuyor.
FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Baskonia Euroleague maçı 28 Mart 2025 Perşembe günü (bugün) oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı saat 20.45'te S Sport 1 ekrenından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA MAÇI BİLET FİYATLARI NEDİR?
Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı bilet fiyatları 559 ila 9000 TL arasında değişiyor.