Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası yayın bilgileri

38. Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Türk basketbolunun en prestijli kupalarından biri için Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, bir kez şampiyonluk yaşamış Beşiktaş GAİN’e karşı sahaya çıkacak. Bu dev mücadele öncesinde basketbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 24 Eylül Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör’ün yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KUPADA İLK RANDEVU

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak. Geçen sezon final serilerinde rakibini hem Basketbol Süper Ligi’nde hem de Türkiye Kupası’nda mağlup eden sarı-lacivertli ekip, kupada 8 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş ise 2012’de Anadolu Efes’i yenerek kazandığı tek şampiyonluğun ardından 13 yıl sonra kupaya yeniden ulaşmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE BEKO’NUN CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI GEÇMİŞİ

Fenerbahçe Beko, bugüne kadar 7 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray’ı yenerek ilk kez kupayı kazanmıştı. 1990-1991, 1993-1994, 2006-2007, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017’de de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 19. kez katılacağı organizasyonda 8. kez şampiyon olmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ GAİN’İN CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI GEÇMİŞİ

Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı tarihinde yalnızca bir kez kazanabildi. Siyah-beyazlılar, 2012 yılında Anadolu Efes’i 77-75 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Daha önce 1986-1987’de Karşıyaka’ya kaybederek ikincilik yaşayan Beşiktaş, başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde Fenerbahçe karşısında sürpriz yaparak 13 yıl sonra yeniden kupaya uzanmak istiyor.