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Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı.

Ajans Haberleri
  • 12.09.2023 17:39
  • Giriş: 12.09.2023 17:39
  • Güncelleme: 12.09.2023 17:39
Kaynak: DHA
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Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-2023 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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