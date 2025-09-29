Fenerbahçe Beko'dan Arturs Zagars'ın sağlık durumu hakkında açıklama

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE Beko, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Tofaş ile oynadıkları maçta sakatlanan Arturs Zagars'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Zagars'ta ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Arturs Zagars, 27 Eylül Cumartesi günü oynanan Tofaş karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Arturs Zagars’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."