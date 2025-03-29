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Fenerbahçe Beko'dan Errick McCollum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 13:03
  • Giriş: 29.03.2025 13:03
  • Güncelleme: 29.03.2025 13:03
Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'dan Errick McCollum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcusu Errick McCollum'un bel bölgesinden sakatlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde dün oynanan Baskonia müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncuda, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerinde belinde kas zorlanması tespit edildiği belirtildi.

Errick McCollum'un tedavisine başlandığı kaydedildi.

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