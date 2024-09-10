Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe Beko'dan Samanic açıklaması

Fenerbahçe Beko, sarı-lacivertli takımdan ayrılması gündemde olan Hırvat basketbolcu Luka Samanic'in kişisel nedenlerle izin alarak ülkesine gittiğini açıkladı.

Ajans Haberleri
  • 10.09.2024 20:53
  • Giriş: 10.09.2024 20:53
  • Güncelleme: 10.09.2024 20:53
Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'dan Samanic açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luka Samanic, kişisel nedenlerden ötürü kulübümüzden izin alarak 6 Eylül Cuma günü ülkesine gitmiştir. Süreç şube yetkililerimizce yakından takip edilmekte olup oyuncumuzun durumuna ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır." denildi.

BirGün'e Abone Ol