Fenerbahçe Beko deplasmanda ASVEL'i 77-73 mağlup etti

Turkish Airlines EuroLeague’in 8. haftasında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Fransız ekibi Asvel Lyon-Villeurbanne’ye konuk oldu. Saat 22.00’da başlayan mücadeleye Ldlc Arena ev sahipliği yaptı.

Birinci periyotu 15-19, ikinci periyotu 33-36 ve üçüncü periyotu 52-51 mağlup kapatan Fenerbahçe Beko son periyotta bulduğu 26 sayı ile Asvel Lyon-Villeurbanne’yi 77-73 mağlup etti.