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Fenerbahçe Beko deplasmanda ASVEL'i 77-73 mağlup etti

EuroLeague’in 8. haftasında Asvel Lyon-Villeurbanne ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko deplasmandan 77-73 galip ayrıldı.

Ajans Haberleri
  • 08.11.2024 23:55
  • Giriş: 08.11.2024 23:55
  • Güncelleme: 09.11.2024 00:47
Kaynak: ANKA

Turkish Airlines EuroLeague’in 8. haftasında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Fransız ekibi Asvel Lyon-Villeurbanne’ye konuk oldu. Saat 22.00’da başlayan mücadeleye Ldlc Arena ev sahipliği yaptı.

Birinci periyotu 15-19,  ikinci periyotu 33-36 ve üçüncü periyotu 52-51 mağlup kapatan Fenerbahçe Beko son periyotta bulduğu 26 sayı ile Asvel Lyon-Villeurbanne’yi 77-73 mağlup etti.

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