Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final-Four'da
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Monaco'yu uzatmada 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.
Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 80-79 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını Final Four'a yazdırdı.
Monaco, Turkish Airlines EuroLeague play-off 5'inci maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Heyecan dolu mücadeledenin normal süresi 70-70'lik eşitlikle tamamlandı.
Uzatma bölümünde rakibini rakibini 80-79 yenen Fenerbahçe Final Four'a yükseldi.