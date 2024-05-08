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Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final-Four'da

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Monaco'yu uzatmada 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.

Spor
  • 08.05.2024 22:40
  • Giriş: 08.05.2024 22:40
  • Güncelleme: 08.05.2024 22:46
Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final-Four'da
AA

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 80-79 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını Final Four'a yazdırdı.

Monaco, Turkish Airlines EuroLeague play-off 5'inci maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Heyecan dolu mücadeledenin normal süresi 70-70'lik eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde rakibini rakibini 80-79 yenen Fenerbahçe Final Four'a yükseldi. 

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