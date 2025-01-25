Fenerbahçe Beko, Euroleague lideri Olympiakos'u deplasmanda devirdi
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de yoluna uzun süredir lider devam eden Olympiakos'u deplasmanda 87-77 yendi.
Kaynak: DHA
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague lideri Olympiakos'u 87--77 mağlup ederek ikincilik koltuğuna oturdu ve zirveye bir adım daha yaklaştı.
Olympiakos'un 7 maçlık galibiyet serisine son veren Fenerbahçe, eksik maçını kazanması halinde Yunanistan ekibi ile aynı galibiyet sayısını ulaşacak.
İlk periyodu 21-17 geride kapatan Fenerbahçe Beko toparlanarak ilk yarıyı 43-40 önde kapattı. 3’üncü periyodu da kontrollü oynayarak 10 sayı önde kapatan sarı-lacivertliler güçlü rakibini kendi evinde 87-77 yenmeyi başardı.
Ev sahibi ekipten Fournier ve Fenerbahçe’den Guduric 21’er sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.