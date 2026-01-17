Fenerbahçe Beko evinde Valencia Basket'i mağlup etti

Fenerbahçe Beko EuroLeague 22’nci haftasında konuk ettiği Valencia Basket’i 82-79 skorla mağlup etti. Bu skorla sarı-lacivertliler 14'üncü galibiyetine imza attı. Mücadeleyi başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri salonda takip etti.

Fenerbahçe Beko ile Valencia, EuroLeague’in 22’nci haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 28-20 üstünlükle tamamladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada hücumda ritmini erken bulan Fenerbahçe Beko, atışlardaki isabet oranıyla kontrolü eline aldı.

İlk periyottaki üstünlüğünü ikinci çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, savunmada sertliğini artırırken hücumda dengeli bir oyun ortaya koydu ve sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 45-34 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta Valencia’nın farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, skor üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 66-58 önde girdi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 82-79 skorla galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, 18 Ocak Pazar günü Tofaş’ı konuk edecek. Mücadele saat 18.00’de başlayacak.