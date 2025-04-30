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Fenerbahçe Beko, Final-Four biletini aldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu play-off turu üçüncü maçında Paris Basketbol’a konuk oldu. Normal süresi 80-80 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 98-88 kazanan Fenerbahçe seriyi 3-0’la geçerek Final-Four bileti aldı.

Spor
  • 30.04.2025 00:33
  • Giriş: 30.04.2025 00:33
  • Güncelleme: 30.04.2025 00:36
Kaynak: DHA
Fenerbahçe Beko, Final-Four biletini aldı

EuroLeague Play-Off serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketball'u normal süresi 80-80 biten maçta 98-88 mağlup etti ve Final-Four'a katılmaya hak kazandı.

Seriyi 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip ilk iki maçta sahasında Paris Basketball'u 83-78 ve 89-72'lik skorlarla mağlup etti. Öte yandan sarı-lacivertli ekip maçın uzatma bölümünde 28 sayı kaydetti. Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberoviç 21 sayı kaydetti ve takımın en skorer ismi oldu.

EuroLeague 2025 Final Four 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da oynanacak. Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.

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