Fenerbahçe Beko - Galatasaray MCT Technic: 82-91

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY MCT Technic, Baturalp Tübad Turnuva'sındaki ilk maçında Fenerbahçe Beko’yu 91-82 mağlup etti.

Galatasaray MCT Technic, 18’incisi düzenlenen Baturalp Tübad Turnuva'sındaki ilk maçında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Metro Enerji Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu Fenerbahçe 22-21 önde kapatırken, devreye de 48-43 önde girdi. Devreden sonra oyunda toparlanan Galatasaray, 14 sayı farkla üçüncü periyodu önde tamamladı: 61-75. Son periyotta da oyun üstünlüğünü koruyan Galatasaray, parkeden 91-82 galip ayrıldı.

FOTOĞRAFLI