Fenerbahçe Beko garantiledi: EuroLeague'de play-off eşleşmeleri belli oluyor
THY EuroLeague'de normal sezon önümüzdeki hafta sona erecek. Fenerbahçe Beko, dün Real Madrid'e kendi sahasında mağlup olsa da ilk 6'ya kalmayı garantiledi.
THY EuroLeague'de 37'nci hafta maçları bugün tamamlanacak.
Bu maçların ardından normal sezonda geriye 1 maç kalacak. Bu maçlar da tamamlanınca play-off'a kalan ilk 6 takım ve play-off için play-in oynayacak 4 takım belli olacak.
FENERBAHÇE İLK 6'YI GARANTİLEDİ
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ilk 6'yı garantiledi ve play-off'lara adını yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 37. haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu. Ligi uzun süre lider götüren ancak son haftalardaki düşüşün ardından 4'üncülüğe gerileyen Fenerbahçe, buna rağmen play-off'u garantiledi.
Üst sıraları ilgilendiren günün diğer maçında Valencia Basket, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u sahasında 102-84 mağlup etti.
Organizasyonda daha önce lider Olympiakos ile 2'nci Valencia Basket, play-off biletini cebine koymuştu.
