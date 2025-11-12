Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in 11. haftasında önemli bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv’i Almanya’nın Münih kentinde konuk edecek. Bu maç, hem grup sıralaması hem de moral açısından büyük önem taşıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EUROLEAGUE GÜNCEL PUAN DURUMU (11. HAFTA ÖNCESİ)

Sıra Takım O G M A: Y Form 1 Hapoel Tel-Aviv 10 8 2 932:861 G G M G G 2 Zalgiris Kaunas 9 7 2 784:686 G G G G M 3 Crvena zvezda 10 7 3 874:823 M G G G G 4 Olympiakos 9 6 3 763:720 G G M G G 5 Monaco 10 6 4 865:840 M G G G M 11 Fenerbahçe 10 5 5 796:802 G G M M G

FENERBAHÇE BEKO SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Çift maç haftasında ilk karşılaşmasını Maccabi Rapyd karşısında 84-75’lik skorla kazanan Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti. LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd galibiyetleriyle çıkışa geçen sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak EuroLeague’de üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

HAPOEL IBI’DEN GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Bu sezon EuroLeague’de ilk kez mücadele eden Hapoel IBI Tel Aviv, oynadığı 10 maçta 8 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekti. İsrail temsilcisi, son maçında Baskonia’yı 114-89 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

TANIDIK İSİMLER VE ESKİ FENERBAHÇELİLER

Hapoel IBI’nin başantrenörü, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe’yi çalıştıran Dimitris Itoudis. Ayrıca takım kadrosunda Türkiye Ligi’nde forma giymiş 8 isim bulunuyor. Bunlardan Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley daha önce Fenerbahçe forması giydi. Bunun yanı sıra Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu da Türkiye’de çeşitli takımlarda oynamış tecrübeli isimler arasında yer alıyor.

MAÇ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

İki takım da çift maç haftasındaki ikinci karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe Beko son haftalarda savunma sertliğini artırarak daha dengeli bir oyun sergilerken, Hapoel IBI hücumda yüksek tempolu basketboluyla fark yaratıyor. Münih’teki nötr zeminde oynanacak karşılaşma, iki takım adına da kritik bir viraj olacak.

FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL TEL AVİV MAÇ BİLGİLERİ

Organizasyon: Turkish Airlines EuroLeague (11. Hafta)

Turkish Airlines EuroLeague (11. Hafta) Tarih: 12 Kasım 2025, Çarşamba

12 Kasım 2025, Çarşamba Saat: 22.00 (TSİ)

22.00 (TSİ) Yer: SAP Garden – Münih, Almanya

SAP Garden – Münih, Almanya Yayın: S Sport 1 (Canlı ve şifreli)

Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman?

Maç, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü TSİ 22.00’de oynanacak.

Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma Almanya’nın Münih kentinde bulunan SAP Garden salonunda oynanacak.

Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı hangi kanalda?

EuroLeague’in 11. hafta mücadelesi, S Sport 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’deki durumu nedir?

Fenerbahçe Beko 10 maçta 5 galibiyet elde ederek puan durumunda 11. sırada yer alıyor.

Hapoel Tel Aviv kaç galibiyet aldı?

Hapoel IBI Tel Aviv, EuroLeague’de çıktığı 10 maçın 8’ini kazandı ve zirvede bulunuyor.

Fenerbahçe’nin eski oyuncuları Hapoel kadrosunda kimler?

Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, geçmişte Fenerbahçe forması giymiş ve şu an Hapoel IBI kadrosunda yer alıyor.

Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv mücadelesi, EuroLeague’in 11. haftasında büyük heyecana sahne olacak. Münih’te oynanacak bu önemli karşılaşma, sarı-lacivertliler için hem çıkışını sürdürmek hem de güçlü rakibini yenerek moral kazanmak açısından kritik. Maç, TSİ 22.00’de S Sport 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.