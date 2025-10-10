Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague 3. hafta heyecanı başlıyor

THY EuroLeague’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, üçüncü hafta mücadelesinde sahasında Kızılyıldız’ı konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galip gelerek Zalgiris mağlubiyetini unutturmak istiyor. Kızılyıldız ise bu sezonki ilk galibiyetini İstanbul’da almak için parkede olacak. İşte, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız EuroLeague maçı hakkında tüm detaylar...

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 3. hafta karşılaşması olan Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı, 10 Ekim Cuma akşamı saat 20.45’te başlayacak. Mücadele, İstanbul’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği bu dev karşılaşma, S Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifresiz olarak S Sport Plus dijital platformu üzerinden de takip edilebilecek.

FENERBAHÇE BEKO’DA HEDEF GALİBİYET

EuroLeague’in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk haftada Fransa temsilcisi Paris Basketbol’u 96-77 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise Zalgiris Kaunas’a 84-81’lik skorla mağlup oldu. Koç Sarunas Jasikevicius’un ekibi, taraftarı önünde yeniden galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.

KIZILYILDIZ GALİBİYET PEŞİNDE

Bu sezonki ilk iki maçında EA7 Emporio Armani Milan ve Bayern Münih karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Kızılyıldız, zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Sırp ekibi, Fenerbahçe deplasmanında sürpriz bir galibiyetle moral bulmak istiyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız, bugüne kadar 20 kez EuroLeague sahnesinde karşılaştı.

EuroLeague sahnesinde karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 13’ünü kazandı ,

, Kızılyıldız ise 7 kez galip geldi.

galip geldi. Geçtiğimiz sezon İstanbul’da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 76-57, Belgrad’daki rövanşı ise Fenerbahçe 96-91 kazanmıştı.

