Fenerbahçe Beko, Motley ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley’le yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi sona eren Johnathan Motley ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Thank you for everything, Johnathan! 💛💙 pic.twitter.com/09UL4fStF7 — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 25, 2024

2 sezon önce takıma katılan Motley, geride bıraktığımız sezonda sakatlık sorunları yaşamıştı.

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Motley, 11 sayı 4 rebound ortalamasıyla oynamıştı.

Motley'nin İsrail takımı Hapoel Tel Aviv ile anlaşması bekleniyor.