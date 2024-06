Fenerbahçe Beko, Motley ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi sona eren Johnathan Motley ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

