Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe Beko, Motley ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley’le yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor
  • 25.06.2024 10:19
  • Giriş: 25.06.2024 10:19
  • Güncelleme: 25.06.2024 10:27
Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, Motley ile yollarını ayırdı
Fotoğraf: DepoPhotos

Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi sona eren Johnathan Motley ile yollar ayrıldı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

2 sezon önce takıma katılan Motley, geride bıraktığımız sezonda sakatlık sorunları yaşamıştı. 

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Motley, 11 sayı 4 rebound ortalamasıyla oynamıştı. 

Motley'nin İsrail takımı Hapoel Tel Aviv ile anlaşması bekleniyor. 

BirGün'e Abone Ol