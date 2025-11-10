Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe Beko, Münih'e ulaştı

Ajans Haberleri
  10.11.2025 22:48
  • Giriş: 10.11.2025 22:48
  • Güncelleme: 10.11.2025 22:48
Kaynak: AA
MÜNİH (AA) - Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Maccabi Rapyd, 11. haftasında ise Hapoel IBI'yi Almanya'da konuk edecek Fenerbahçe Beko, maçların oynanacağı Münih'e geldi.

İstanbul'dan tarifeli uçuşla Almanya'nın Münih kentine gelen sarı-lacivertli kafileyi, Landshut Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Kayhan Özdemir ve dernek yöneticileri karşıladı.

Kafile, kendilerini bekleyen otobüsle, kamp yapacağı otele gelirken, otel önünde de Fenerbahçeli taraftarlar, basketbolcuları yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 22.00'de Maccabi Rapyd'i, 13 Kasım Perşembe günü ise yine TSİ 22.00'de Hapoel IBI'yi SAP Garden'da konuk edecek. Karşılaşmalarda deplasman taraftarı yer almayacak.

