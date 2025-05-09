Fenerbahçe Beko'nun katılacağı THY Avrupa Ligi Dörtlü Final, uçuş fiyatlarını yükseltti

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'e Fenerbahçe Beko'nun katılacak olmasından dolayı Türkiye-Abu Dabi uçuşlarında fiyatların arttığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Yunanistan temsilcisi Panathinaikos arasında 23 Mayıs Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanacak Dörtlü Final maçı öncesi, uçak biletlerine yoğun ilgi gösteriliyor.

Enuygun.com verilerine göre, Türkiye'den Abu Dabi'ye maç için gidecek taraftarlar, uçak bileti satışlarında yüzde 60 oranında artışa yol açtı.

Platform üzerinden gidiş-dönüş uçak biletlerine 11 bin liradan, otel konaklamalarına ise 5 bin liradan başlayan fiyatlarla rezervasyon yapabiliyor. Enuygun'un mobil uygulamasından rezervasyon yapacak taraftarlar, otel rezervasyonlarında 6 bin liraya varan indirimden yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, Fenerbahçe Beko'nun mücadele edeceği turnuvanın, kendileri için de heyecan verici bir deneyim olacağını belirtti.

Özkan, "Tarih yaklaştıkça coşkuyu sahada birlikte yaşamak ve takımına destek olmak isteyen taraftarların uçak bileti arama ve satışlarını daha da artırmasını bekliyoruz. Karşılaşmada, Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Abu Dabi'de gezilecek birçok yer bulunuyor

Maç heyecanının yanı sıra Abu Dabi'yi keşfetmek isteyen taraftarlar, görkemli Şeyh Zayed Camisi'ni ziyaret edebiliyor. Kültür ve sanatla ilgilenenlerin Louvre Abu Dabi Müzesi'ni ziyaret edebileceği kentte, Formula 1 severler ise şampiyonaya ev sahipliği yapan pistlerden Yas Marina'ya uğrayabiliyor.

Eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin buluşma noktası konumunda yer alan Yas Adası'nın yanı sıra denize girmek isteyenler için Saadiyat Plajı, öne çıkıyor.