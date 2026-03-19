Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague’de heyecan tüm hızıyla devam ederken, lider Fenerbahçe Beko sahasında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, 32. hafta karşılaşmasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano’yu ağırlayacak. Basketbolseverlerin merak ettiği “Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları yanıt buldu. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 20 Mart 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Mücadele, İstanbul’da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague’deki bu kritik karşılaşma S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

TAKIMLARIN FORM DURUMU

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 31 maçta 22 galibiyet alarak liderlik koltuğunda bulunuyor. Üst üste 9 galibiyetlik serinin ardından son iki maçını kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde yeniden kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

Olimpia Milano ise 31 maçta 16 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi, son iki maçında Barcelona ve Maccabi Rapyd karşısında galibiyet elde ederek formda bir görüntü sergiliyor.

İLK MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜNDÜ

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İtalya’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 87-72 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, bu kez de sahasında galibiyet alarak liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Salon Yayın Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano 20 Mart 2026 20:45 Ülker Spor ve Etkinlik Salonu S Sport 1

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı, EuroLeague’de zirve yarışını yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşma olacak. Lider Fenerbahçe, sahasında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isterken, Milano ise çıkışını sürdürmenin peşinde olacak. Büyük heyecana sahne olacak mücadele S Sport 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.