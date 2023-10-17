Fenerbahçe Beko - Panathinaikos: 83-69

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 3’üncü hafta karşılaşmasında Yunan ekibi Panathinaikos’u sahasında 83-69 mağlup ederek 2’nci galibiyetini elde etti.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Nick Calathes, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley ilk 5’iyle başladı. Panathinaikos’un ilk 5’i ise Kostas Sloukas, Jerian Grant, Marius Grigonis, Juancho Hernangomez, Mathias Lessort’tan oluştu. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 4 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Bu dakikanın ardından Pierre ve Guduric’ten bulduğu sayılarla 5-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe, periyodun bitimine 4.46 gelen televizyon molasına 11-6 önde girdi. Bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü tamamen eline geçiren sarı-lacivertli ekip, rakibine sadece 3 sayı şansı tanıdı ve bulduğu 16 sayıyla ilk periyodu 27-9 önde kapattı.

İkinci periyoda Kyle Guy’ın etkili oyunuyla başlayan Panathinakos, bu oyuncudan 10 sayı buldu. Periyodun bitimine 6.02 kala Grant’ın 2 sayılık basketiyle Yunan ekibi farkı 12’ye düşürdü ve rakibine molayı aldırdı: 33-21. Bu dakikanın ardından iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlandı. Periyodun bitimine 34 saniye kala Biberovic’ten 3 sayılık isabet bulan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 15 sayı farkla 43-28 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda pota altında Motley’in etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, periyodun bitimine 6.11 kala Pierre’den bulduğu 2 sayılık basketle farkı 22’ye kadar çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 54-32. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertli ekip, son periyoda 67-45 önde girdi.

Dördüncü periyot Papagiannis ve Lessort’un karşılıklı sayılarıyla başladı. Periyodun ilerleyen bölümünde Lessort’tan katkı almaya devam eden Yunan ekibi, bitime 4.23 kala farkı 14’e kadar indirdi: 72-58. Kalan bölümde farkı korumayı başaran sarı-lacivertliler, parkeden 83-69 galip ayrıldı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 3’üncü haftasında evinde Yunanistan ekibi Panathinaikos’u ağırladı. Sarı-lacivertliler sahadan 83-69 galip ayrılırken Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmanın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli basketbolseverler, maç boyunca verdikleri destekle galibiyette önemli rol oynarken tribünler ufak boşlukların dışında tamamen doldu.

ITOUDIS-ATAMAN DÜELLOSUNDA KAZANAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko, sahasında Yunan ekibi Panathianikos’u 83-69 yenerek EuroLeague’deki 2’nci galibiyetini alırken müsabaka Türk ve Yunan başantrenörlerin tarihi karşılaşmasına sahne oldu. Tarihte ilk kez bir Yunan başantrenör Türk takımıyla Yunan takımına, bir Türk başantrenör ise Yunan takımıyla bir Türk takımına aynı maçta rakip oldu. Türk-Yunan düellosunda kazanan ise sahasında üstün bir oyun sergileyen Itoudis’in çalıştırdığı Fenerbahçe Beko oldu.

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