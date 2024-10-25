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Fenerbahçe Beko Panathinaikos'a 76-81 mağlup oldu

EuroLeague 5. haftasında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Panathinaikos'a 76-81 mağlup oldu.

Ajans Haberleri
  • 25.10.2024 23:13
  • Giriş: 25.10.2024 23:13
  • Güncelleme: 25.10.2024 23:13
Kaynak: ANKA

EuroLeague 5. haftasında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Panathinaikos'a 76-81 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2024-2025 sezonu beşinci hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka, saat 20.45'te başladı.

Birinci periyotu 15-21, ikinci periyotu 35-46, üçüncü periyotu 54 - 62 geride kapatan Fenerbahçe Beko, sahasında Panathinaikos’a 76-81 yenildi.

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