Fenerbahçe Beko – Panathinaikos AKTOR maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri İstanbul’da oynanıyor. Fenerbahçe Beko, EuroLeague 16. hafta mücadelesinde Panathinaikos AKTOR’u konuk ediyor. Play-off hattını yakından ilgilendiren bu mücadele öncesinde, basketbolseverler maçın günü, saati, yayın kanalı ve öne çıkan detaylarını araştırıyor.

FENERBAHÇE BEKO – PANATHİNAİKOS AKTOR MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague 16. hafta kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beko – Panathinaikos AKTOR karşılaşması, 16 Aralık Salı günü yapılacak.

FENERBAHÇE BEKO – PANATHİNAİKOS AKTOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, akşam seansında saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO – PANATHİNAİKOS AKTOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de S Sport 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Maç bilgileri (özet tablo)

Maç Fenerbahçe Beko – Panathinaikos AKTOR Organizasyon Turkish Airlines EuroLeague (16. hafta) Tarih 16 Aralık Salı Saat 20.45 Kanal S Sport 1 (canlı, şifreli) Salon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko – Panathinaikos AKTOR mücadelesi, İstanbul’da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının desteğiyle iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, organizasyonda oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılarak önemli bir çıkış yakaladı.

Geride kalan maçlar itibarıyla Fenerbahçe Beko, 14 karşılaşmada 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak ligde 4. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmayı kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Konuk ekip Panathinaikos AKTOR ise deneyimli başantrenör Ergin Ataman yönetiminde sezona istikrarlı bir başlangıç yaptı. Yunan temsilcisi, oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 8. basamakta bulunuyor.

JASİKEVİCİUS VE MELLİ’DEN MAÇ ÖNCESİ MESAJLAR

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos’un güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin guard rotasyonuna dikkat çekerek, Nunn, Sloukas ve Shorts gibi bire birde etkili oyunculara karşı disiplinli takım savunması ve doğru hücum çözümlerinin belirleyici olacağını ifade etti.

Takımın tecrübeli isimlerinden Nicolo Melli ise, Panathinaikos maçının sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olduğunu söyledi. Taraftar desteğinin kendileri için ekstra motivasyon sağladığını belirten Melli, iç sahada kazanarak seriyi sürdürmek ve kazanma alışkanlığını pekiştirmek istediklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Beko ligde kaçıncı sırada?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 14 maç sonunda 9 galibiyetle 4. sırada yer alıyor.

Panathinaikos AKTOR ligde kaçıncı sırada?

Panathinaikos AKTOR, 15 maç sonunda 9 galibiyetle 8. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko – Panathinaikos AKTOR EuroLeague mücadelesi, 16 Aralık Salı günü saat 20.45'te, S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma, EuroLeague 16. haftanın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor.