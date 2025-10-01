Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Basketbol maçı izle seçenekleri neler? Fenerbahçe Basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? EuroLeague’de yeni sezon heyecanı başlıyor ve taraftarların en çok merak ettiği soruların yanıtı netleşti.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2025-26 EuroLeague sezonunun ilk maçında Fransız ekibi Paris Basketbol’u konuk ediyor. Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda saat kaçta sorularının yanıtı, hem Türkiye’de hem Avrupa’da sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun şekilde aranıyor. Detaylar ise şöyle:

FENERBAHÇE BEKO KADROSU 2025-26

Sezona son şampiyon unvanıyla giren Fenerbahçe Beko oyuncular listesi şöyle:

Tarık Biberovic – Forvet

Mikael Jantunen – Forvet

Melih Mahmutoğlu – Gard

Armando Bacot – Pivot

Onuralp Bitim – Gard

Scottie Wilbekin – Gard

Devon Hall – Gard

Metecan Birsen – Forvet

Jilson Bango – Pivot

Wade Baldwin IV – Gard

Nicolò Melli – Forvet

Khem Birch – Pivot

Faruk Biberovic – Forvet

Mert Emre Ekşioğlu – Gard

Artūrs Žagars – Gard

Bonzie Colson – Forvet

Yiğit Hamza Mestoğlu – Forvet

Demircan Demir – Gard

FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE SEZON AÇILIŞI

Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferiyle başlayan Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçta Anadolu Efes’i 85-83 mağlup ederek 2025 yılındaki 4. kupasını kazandı. Bu karşılaşmada Devon Hall 23, Wade Baldwin IV 20, Mikael Jantunen 19 sayı ile öne çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise Fenerbahçe Beko, Tofaş deplasmanında 80-78 mağlup oldu. Bu maçta Talen Horton-Tucker 24 sayı kaydederken, Armando Bacot ve Devon Hall 10’ar sayı üretti.

Takımda sakatlığı süren Arturs Zagars ile sakatlık sonrası adaptasyon sürecini sürdüren Scottie Wilbekin, Paris maçında forma giyemeyecek.

PARİS BASKETBOL’DA SON DURUM

Francesco Tabellini’nin çalıştırdığı Paris Basketbol’un kadrosunda şu isimler öne çıkıyor:

Guard: Nadir Hifi, Justin Robinson, Joel Ayayi, Sebastian Herrera, Yakuba Ouattara, Ilian Moungalla

Nadir Hifi, Justin Robinson, Joel Ayayi, Sebastian Herrera, Yakuba Ouattara, Ilian Moungalla Forvet: Lamar Stevens, Daulton Hommes, Jeremy Morgan, Derek Willis, Amath M’Baye, Leopold Cavaliere

Lamar Stevens, Daulton Hommes, Jeremy Morgan, Derek Willis, Amath M’Baye, Leopold Cavaliere Pivot: Mouhamed Faye, Ismael Bako, Allan Dokossi, Enzo Sharvin

Fransa Ligi’nde ilk maçına çıkan Paris Basketbol, Gravelines-Dunkerque’yi 66-109 mağlup ederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Amath M’Baye 17, Justin Robinson 16, Nadir Hifi 13, Derek Willis ise 12 sayı kaydetti.

FENERBAHÇE – PARİS BASKETBOL GEÇMİŞ MAÇLARI

Fenerbahçe Beko, rakibiyle geçtiğimiz sezon EuroLeague’de beş kez karşılaştı ve hepsini kazandı:

3 Mart 2025: Paris Basketbol 83-87 Fenerbahçe Beko

25 Mart 2025: Fenerbahçe Beko 101-100 Paris Basketbol

22 Nisan 2025: Fenerbahçe Beko 83-78 Paris Basketbol

24 Nisan 2025: Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basketbol

29 Nisan 2025: Paris Basketbol 88-98 Fenerbahçe Beko

FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Basketbol maçı ne zaman sorusu yanıt buldu. Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol karşılaşması 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadele, İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda sorusu da taraftarların gündeminde. Karşılaşma, S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak, ayrıca S Sport Plus platformundan da yayınlanacak.