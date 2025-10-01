Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Beko EuroLeague sezonuna nasıl bir kadro ve form durumu ile giriyor? Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Basketbol maçı izle seçenekleri neler? Fenerbahçe Basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? EuroLeague’de yeni sezon heyecanı başlıyor ve taraftarların en çok merak ettiği soruların yanıtı netleşti.
Son şampiyon Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2025-26 EuroLeague sezonunun ilk maçında Fransız ekibi Paris Basketbol’u konuk ediyor. Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda saat kaçta sorularının yanıtı, hem Türkiye’de hem Avrupa’da sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun şekilde aranıyor. Detaylar ise şöyle:
FENERBAHÇE BEKO KADROSU 2025-26
Sezona son şampiyon unvanıyla giren Fenerbahçe Beko oyuncular listesi şöyle:
- Tarık Biberovic – Forvet
- Mikael Jantunen – Forvet
- Melih Mahmutoğlu – Gard
- Armando Bacot – Pivot
- Onuralp Bitim – Gard
- Scottie Wilbekin – Gard
- Devon Hall – Gard
- Metecan Birsen – Forvet
- Jilson Bango – Pivot
- Wade Baldwin IV – Gard
- Nicolò Melli – Forvet
- Khem Birch – Pivot
- Faruk Biberovic – Forvet
- Mert Emre Ekşioğlu – Gard
- Artūrs Žagars – Gard
- Bonzie Colson – Forvet
- Yiğit Hamza Mestoğlu – Forvet
- Demircan Demir – Gard
FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE SEZON AÇILIŞI
Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferiyle başlayan Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçta Anadolu Efes’i 85-83 mağlup ederek 2025 yılındaki 4. kupasını kazandı. Bu karşılaşmada Devon Hall 23, Wade Baldwin IV 20, Mikael Jantunen 19 sayı ile öne çıktı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise Fenerbahçe Beko, Tofaş deplasmanında 80-78 mağlup oldu. Bu maçta Talen Horton-Tucker 24 sayı kaydederken, Armando Bacot ve Devon Hall 10’ar sayı üretti.
Takımda sakatlığı süren Arturs Zagars ile sakatlık sonrası adaptasyon sürecini sürdüren Scottie Wilbekin, Paris maçında forma giyemeyecek.
PARİS BASKETBOL’DA SON DURUM
Francesco Tabellini’nin çalıştırdığı Paris Basketbol’un kadrosunda şu isimler öne çıkıyor:
- Guard: Nadir Hifi, Justin Robinson, Joel Ayayi, Sebastian Herrera, Yakuba Ouattara, Ilian Moungalla
- Forvet: Lamar Stevens, Daulton Hommes, Jeremy Morgan, Derek Willis, Amath M’Baye, Leopold Cavaliere
- Pivot: Mouhamed Faye, Ismael Bako, Allan Dokossi, Enzo Sharvin
Fransa Ligi’nde ilk maçına çıkan Paris Basketbol, Gravelines-Dunkerque’yi 66-109 mağlup ederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Amath M’Baye 17, Justin Robinson 16, Nadir Hifi 13, Derek Willis ise 12 sayı kaydetti.
FENERBAHÇE – PARİS BASKETBOL GEÇMİŞ MAÇLARI
Fenerbahçe Beko, rakibiyle geçtiğimiz sezon EuroLeague’de beş kez karşılaştı ve hepsini kazandı:
- 3 Mart 2025: Paris Basketbol 83-87 Fenerbahçe Beko
- 25 Mart 2025: Fenerbahçe Beko 101-100 Paris Basketbol
- 22 Nisan 2025: Fenerbahçe Beko 83-78 Paris Basketbol
- 24 Nisan 2025: Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basketbol
- 29 Nisan 2025: Paris Basketbol 88-98 Fenerbahçe Beko
FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Basketbol maçı ne zaman sorusu yanıt buldu. Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol karşılaşması 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadele, İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda sorusu da taraftarların gündeminde. Karşılaşma, S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak, ayrıca S Sport Plus platformundan da yayınlanacak.