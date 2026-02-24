Fenerbahçe Beko - Partizan maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi’nde heyecan dorukta. Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, kritik haftada sahasında Partizan’ı konuk ediyor. Basketbolseverlerin en çok merak ettiği soru ise net: Fenerbahçe Beko - Partizan maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte EuroLeague 29. hafta mücadelesine dair tüm detaylar…

FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko - Partizan maçı 25 Şubat 2025 Çarşamba günü oynanacak. Avrupa Ligi’nin 29. hafta karşılaşması, İstanbul’da basketbol şöleni yaşatacak.

Maç Saat Kaçta Başlayacak?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Partizan maçı S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague 29. hafta karşılaşması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde liderliğini sürdürmek için parkede olacak.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Fenerbahçe Beko Kaçıncı Sırada?

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi’nde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde ederek lider konumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, son 7 maçından galibiyetle ayrıldı. Ayrıca deplasmandaki son 3 karşılaşmasını da kazanarak form grafiğini yukarı taşıdı.

Partizan Kaçıncı Sırada?

Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyet aldı. Sırbistan temsilcisi, 20 takımlı EuroLeague’de 19. sırada yer alıyor.

İLK MAÇTA KİM KAZANDI?

Sezonun ilk yarısında Sırbistan’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 99-87 kazanmıştı. Bu sonuç, sarı-lacivertlilerin hücum gücünü ortaya koymuştu.

MAÇ BİLGİLERİ TABLOSU

Karşılaşma Tarih Saat Yayın Fenerbahçe Beko - Partizan 25 Şubat 2025 Çarşamba 20.45 S Sport 1 (Canlı, Şifreli)

FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de liderlik avantajını korumak istiyor. Üst üste gelen galibiyetler, takımın moralini yükseltmiş durumda. Partizan ise alt sıralardan kurtulma hedefiyle İstanbul’a geliyor. Bu nedenle Fenerbahçe Beko - Partizan maçı büyük önem taşıyor.

