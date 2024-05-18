Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Aliağa Petkimspor'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Aliağa Petkimspor ile karşılaşacak.

İzmir ENKA Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

İki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk maçında taraftarı önünde 102-72 kazanan Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti.

Seriyi kazanan takım, Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, bu sezon Aliağa Petkimspor ile 2'si lig, 1'i Erkekler Türkiye Kupası ve 1'i de play-off olmak üzere oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.