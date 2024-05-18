Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Aliağa Petkimspor'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Aliağa Petkimspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
İzmir ENKA Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
İki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk maçında taraftarı önünde 102-72 kazanan Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti.
Seriyi kazanan takım, Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Beko, bu sezon Aliağa Petkimspor ile 2'si lig, 1'i Erkekler Türkiye Kupası ve 1'i de play-off olmak üzere oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.