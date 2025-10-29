Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe Beko, Real Madrid deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi 8. haftasında yarın TSİ 23.00’te İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşılaşacak. Her iki takımın da ligde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Spor
  • 29.10.2025 10:02
  • Giriş: 29.10.2025 10:02
  • Güncelleme: 29.10.2025 10:05
Kaynak: AA
Fotoğraf: Fenerbahçe SK

Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasman İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.

Movistar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi.

Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.

Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.

