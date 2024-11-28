Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Armani Milan'ı konuk edecek
Kaynak: AA
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. haftasında Fenerbahçe Beko yarın İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.
Avrupa Ligi çıktığı son 6 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider durumda bulunurken EA7 Emporio Armani Milan ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.