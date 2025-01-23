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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Ajans Haberleri
  • 23.01.2025 09:45
  • Giriş: 23.01.2025 09:45
  • Güncelleme: 23.01.2025 09:46
Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler, 14 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Yunanistan temsilcisi ise 16 galibiyet, 6 mağlubiyet ile puan cetvelinin ilk sırasında bulunuyor.

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