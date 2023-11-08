Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın Sırbistan'ın Partizan takımına konuk olacak.

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.

Ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgisi olan Partizan ise 11. sırada bulunuyor.

Partizan'ın başantrenörlük görevini, Fenerbahçe'yi 7 sezon çalıştıran Zeljko Obradovic yapıyor.