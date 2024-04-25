Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off'unda yarın 2. galibiyet için parkeye çıkacak
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda 95-91'lik skorla kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.
Play-off etabının üçüncü maçı 1 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.