Fenerbahçe Beko, yarı finalde Panathinaikos'a mağlup oldu
Berlin’de düzenlenen THY Euroleague Final Four yarı final mücadelesinde Fenerbahçe, Yunan ekibi Panathinaikos’a 73-57 mağlup olarak elendi. Panathinaikos, finalde Real Madrid-Olympiakos maçının galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko, EuroLeauge yarı final mücadelesinde Panathinaikos'a 73 - 57 mağlup olarak Final Four'daki şampiyonluk şansını yitirdi.
Sarı-lacivertliler Olympiakos - Real Madrid karşılaşmasında mağlup olan takımla üçüncülük için kozlarını paylaşacak.
Salon: Über Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya) ve Mehdi Difallah (Fransa)
Panathinaikos: Kendrick Nunn 14, Mathias Lessort 17, Kostas Mitoglou 2, Jerian Grant 13, Ioannis Papapetrou
9, Marius Grigonis 6, Kostas Sloukas 4, Juancho Hernangomez 3, Kostas Antetokounmpo, Penagiotis Kalaitzakis 5
Başantrenör: Ergin Ataman
Fenerbahçe: Nick Calathes 5, Nigel Hayes 14, Scottie Wilbekin 2, Dyshawn Pierre, Johnathan Motley, Sertaç Şanlı 7, Tarık Biberovic 4, Marko Guduric 10, Nate Sestina 10, Tyler Dorsey 2, George Papagiannis 3
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 22-13 (Panathinaikos lehine)
Devre: 38-36 (Panathinaikos lehine)
3. Periyot: 56-50 (Panathinaikos lehine)