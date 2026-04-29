Fenerbahçe Beko - Zalgiris EuroLeague Play-Off 2. Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off ikinci maçında Zalgiris karşısında yine galibiyet peşinde. Peki maç hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk maç nasıl sonuçlandı? Yanıtlar haberimizde.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris’i İstanbul’da konuk edecek. Serinin ilk maçını 89-78 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak seride durumu 2-0’a getirmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Zalgiris EuroLeague play-off 2. maçı, 29 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Zalgiris karşılaşması, S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI NEREDE OYNANACAK?
EuroLeague play-off serisinin ikinci maçı, İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanacak.
SERİDE SON DURUM NE?
Fenerbahçe Beko, sahasında oynadığı serinin ilk maçında Zalgiris’i 89-78 mağlup etti. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, ikinci maçı da kazanarak seride önemli bir üstünlük kurmak istiyor.
FENERBAHÇE BEKO’NUN PLAY-OFF HEDEFİ
Avrupa Ligi’nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi ile averajla 4. sırada tamamladı. Play-off’ta Zalgiris ile eşleşen sarı-lacivertliler, üç galibiyete ulaşarak dörtlü final biletini almak istiyor.
SERİNİN KALAN MAÇLARI
- 3. maç: 6 Mayıs’ta Litvanya’da oynanacak.
- 4. maç: Gerekmesi durumunda 8 Mayıs’ta Litvanya’da yapılacak.
- 5. maç: Gerekmesi durumunda 12 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak.
