Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? | EuroLeague Playoff 1. Maç
Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off maçlarına başlıyor. Rakip Zalgiris Kaunas. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda? Maç önü yayını saat kaçta başlıyor? Yanıtlar haberimizde.
EuroLeague Playoff heyecanı başlıyor. Basketbolseverlerin büyük merakla beklediği Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas karşılaşması bugün oynanacak. Final Four yolunda kritik önem taşıyan serinin ilk maçında iki güçlü ekip kozlarını paylaşacak.
Seride 3 galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı eşleşmenin ilk karşılaşması, basketbol gündeminin en çok araştırılan mücadeleleri arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas EuroLeague Playoff 1. maç, 28 Nisan 2026 Salı günü oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA?
Kritik mücadele bugün saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverlerin büyük heyecanla beklediği karşılaşma S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Karşılaşma öncesindeki özel yayın ve maç yayını başlangıcı ise saat 19.45 itibarıyla başlayacak.
EUROLEAGUE PLAYOFF SERİSİNDE FORMAT NASIL?
Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak playoff serisinde 3 galibiyete ulaşan takım Final Four'a yükselecek.
Bu nedenle serinin ilk maçı, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.
