EuroLeague 25/26 sezonunda 34. hafta heyecanı sürerken, basketbolseverlerin gündeminde öne çıkan maçlardan biri de Fenerbahçe Beko - Zalgiris karşılaşması oluyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde sahaya çıkmaya hazırlanırken, sporseverlerin en çok araştırdığı başlıkların başında Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı saat kaçta ve hangi kanalda soruları geliyor.

Fenerbahçe Beko, Play-off’u garantilemiş durumda. Bu da mücadeleyi yalnızca haftanın önemli maçlarından biri değil, aynı zamanda zirve yarışı açısından da dikkat çekici bir karşılaşma haline getiriyor.

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı, EuroLeague 25/26 sezonu 34. hafta kapsamında 27 Mart tarihinde oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20:45 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı da belli oldu. EuroLeague 34. hafta mücadelesi S Sport 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Verilen bilgiye göre Fenerbahçe Beko - Zalgiris karşılaşmasına Ülker Arena ev sahipliği yapacak. Böylece sarı-lacivertli ekip, EuroLeague 25/26 34. hafta mücadelesinde kendi salonunda taraftarı önüne çıkacak.

PUAN DURUMUNDA İKİ TAKIMIN YERİ

Karşılaşma öncesinde iki takımın puan tablosundaki sıralaması da dikkat çekiyor. Verilen tabloya göre Fenerbahçe zirvede yer alırken, Zalgiris üst sıralarda Play-off hattında bulunuyor.