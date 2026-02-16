Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı ne zaman? Rakibi kim?

EuroLeague’de her hafta içi oynanan basketbol karşılaşmaları bu hafta oynanmayacak. Bu nedenle Fenerbahçe Beko’nun bu hafta EuroLeague maçı yok. Ancak fikstürde bir sonraki hafta yeniden tempo yükseliyor ve kritik maçlar peş peşe geliyor.

Peki Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman ve hangi takımla oynuyor? Bir diğer merak edilen konu da Fenerbahçe EuroLeague’de kaçıncı sırada sorusu. Tüm detaylar şöyle:

FENERBAHÇE BEKO’NUN EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ TAKIMLA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin bir sonraki EuroLeague maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba 20:45’te Partizan ile oynanacak. Maçın S Sport 1 televizyonundan canlı ve şifreli olarak yayınlanması bekleniyor.

EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

Bu hafta maç oynanmadığı için gözler bir sonraki hafta içi programına çevrildi. Diğer maçlar şöyle:

Tarih Gün Saat Maç 25/2 Çar 20:45 Fenerbahçe – Partizan 25/2 Çar 21:00 Žalgiris – Olimpiakos 25/2 Çar 22:30 Kızılyıldız – Anadolu Efes 25/2 Çar 22:30 Virtus Bologna – Barcelona 26/2 Per 20:00 Dubai Basketball – Lyon-Villeurbanne 26/2 Per 21:30 Monako – Makkabi Tel Aviv 26/2 Per 22:05 Hapoel Tel Aviv – Olimpia Milano 26/2 Per 22:15 Panathinaikos – Paris 26/2 Per 22:30 Baskonya – Valensiya 26/2 Per 22:45 Real Madrid – Bayern

FENERBAHÇE EUROLEAGUE’DE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe 27 maçta 20 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 1. sırada yer alıyor.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Sıra Takım O G M 1 Fenerbahçe 27 20 7 2 Olympiakos 27 18 9 3 Valencia 28 18 10 4 Real Madrid 28 17 11 5 Barcelona 28 17 11 6 Hapoel Tel-Aviv 27 16 11 7 Zalgiris Kaunas 28 16 12 8 Monaco 28 16 12 9 Panathinaikos 28 16 12 10 Crvena zvezda 28 16 12 11 Dubai 28 14 14 12 Milano 28 14 14 13 Maccabi Tel Aviv 28 13 15 14 Bayern 28 12 16 15 Virtus Bologna 28 12 16 16 Paris 27 9 18 17 Anadolu Efes 28 9 19 18 Baskonia 28 9 19 19 Partizan 28 9 19 20 Lyon-Villeurbanne 28 7 21

EuroLeague'de bu hafta maç takvimi olmadığı için Fenerbahçe Beko sahaya çıkmayacak. Bir sonraki EuroLeague randevusu ise 25/2 Çarşamba 20:45'te Partizan karşısında.