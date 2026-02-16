Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı ne zaman? Rakibi kim?
Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı hangi gün? Fenerbahçe Beko EuroLeague’de kaçıncı sırada? Fenerbahçe – Partizan maçı saat kaçta? Tüm yanıtlar ve Euroleague fikstür haberimizde.
EuroLeague’de her hafta içi oynanan basketbol karşılaşmaları bu hafta oynanmayacak. Bu nedenle Fenerbahçe Beko’nun bu hafta EuroLeague maçı yok. Ancak fikstürde bir sonraki hafta yeniden tempo yükseliyor ve kritik maçlar peş peşe geliyor.
Peki Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman ve hangi takımla oynuyor? Bir diğer merak edilen konu da Fenerbahçe EuroLeague’de kaçıncı sırada sorusu. Tüm detaylar şöyle:
FENERBAHÇE BEKO’NUN EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ TAKIMLA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe’nin bir sonraki EuroLeague maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba 20:45’te Partizan ile oynanacak. Maçın S Sport 1 televizyonundan canlı ve şifreli olarak yayınlanması bekleniyor.
EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI
Bu hafta maç oynanmadığı için gözler bir sonraki hafta içi programına çevrildi. Diğer maçlar şöyle:
|Tarih
|Gün
|Saat
|Maç
|25/2
|Çar
|20:45
|Fenerbahçe – Partizan
|25/2
|Çar
|21:00
|Žalgiris – Olimpiakos
|25/2
|Çar
|22:30
|Kızılyıldız – Anadolu Efes
|25/2
|Çar
|22:30
|Virtus Bologna – Barcelona
|26/2
|Per
|20:00
|Dubai Basketball – Lyon-Villeurbanne
|26/2
|Per
|21:30
|Monako – Makkabi Tel Aviv
|26/2
|Per
|22:05
|Hapoel Tel Aviv – Olimpia Milano
|26/2
|Per
|22:15
|Panathinaikos – Paris
|26/2
|Per
|22:30
|Baskonya – Valensiya
|26/2
|Per
|22:45
|Real Madrid – Bayern
FENERBAHÇE EUROLEAGUE’DE KAÇINCI SIRADA?
Fenerbahçe 27 maçta 20 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 1. sırada yer alıyor.
EUROLEAGUE PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|1
|Fenerbahçe
|27
|20
|7
|2
|Olympiakos
|27
|18
|9
|3
|Valencia
|28
|18
|10
|4
|Real Madrid
|28
|17
|11
|5
|Barcelona
|28
|17
|11
|6
|Hapoel Tel-Aviv
|27
|16
|11
|7
|Zalgiris Kaunas
|28
|16
|12
|8
|Monaco
|28
|16
|12
|9
|Panathinaikos
|28
|16
|12
|10
|Crvena zvezda
|28
|16
|12
|11
|Dubai
|28
|14
|14
|12
|Milano
|28
|14
|14
|13
|Maccabi Tel Aviv
|28
|13
|15
|14
|Bayern
|28
|12
|16
|15
|Virtus Bologna
|28
|12
|16
|16
|Paris
|27
|9
|18
|17
|Anadolu Efes
|28
|9
|19
|18
|Baskonia
|28
|9
|19
|19
|Partizan
|28
|9
|19
|20
|Lyon-Villeurbanne
|28
|7
|21
Fenerbahçe Beko’nun bu hafta EuroLeague maçı var mı?
Hayır. EuroLeague’de bu hafta içi oynanan basketbol karşılaşmaları bu hafta oynanmayacak. Bu nedenle Fenerbahçe’nin bu hafta maçı yok.
Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman?
Fenerbahçe’nin bir sonraki maçı 25/2 Çarşamba günü saat 20:45’te Partizan ile.
Fenerbahçe EuroLeague’de kaçıncı sırada?
Fenerbahçe 27 maçta 20 galibiyetle 1. sırada yer alıyor.
EuroLeague’de bu hafta maç takvimi olmadığı için Fenerbahçe Beko sahaya çıkmayacak. Bir sonraki EuroLeague randevusu ise 25/2 Çarşamba 20:45’te Partizan karşısında. Puan tablosunda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, kritik fikstür öncesi avantajını koruyor.