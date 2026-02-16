Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı ne zaman? Rakibi kim?

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı hangi gün? Fenerbahçe Beko EuroLeague’de kaçıncı sırada? Fenerbahçe – Partizan maçı saat kaçta? Tüm yanıtlar ve Euroleague fikstür haberimizde.

BirBilgi
  • 16.02.2026 12:43
  • Giriş: 16.02.2026 12:43
  • Güncelleme: 16.02.2026 12:43
Kaynak: Haber Merkezi

EuroLeague’de her hafta içi oynanan basketbol karşılaşmaları bu hafta oynanmayacak. Bu nedenle Fenerbahçe Beko’nun bu hafta EuroLeague maçı yok. Ancak fikstürde bir sonraki hafta yeniden tempo yükseliyor ve kritik maçlar peş peşe geliyor.

Peki Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman ve hangi takımla oynuyor? Bir diğer merak edilen konu da Fenerbahçe EuroLeague’de kaçıncı sırada sorusu. Tüm detaylar şöyle:

FENERBAHÇE BEKO’NUN EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ TAKIMLA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin bir sonraki EuroLeague maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba 20:45’te Partizan ile oynanacak. Maçın S Sport 1 televizyonundan canlı ve şifreli olarak yayınlanması bekleniyor.

EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

Bu hafta maç oynanmadığı için gözler bir sonraki hafta içi programına çevrildi. Diğer maçlar şöyle:

TarihGünSaatMaç
25/2Çar20:45Fenerbahçe – Partizan
25/2Çar21:00Žalgiris – Olimpiakos
25/2Çar22:30Kızılyıldız – Anadolu Efes
25/2Çar22:30Virtus Bologna – Barcelona
26/2Per20:00Dubai Basketball – Lyon-Villeurbanne
26/2Per21:30Monako – Makkabi Tel Aviv
26/2Per22:05Hapoel Tel Aviv – Olimpia Milano
26/2Per22:15Panathinaikos – Paris
26/2Per22:30Baskonya – Valensiya
26/2Per22:45Real Madrid – Bayern

FENERBAHÇE EUROLEAGUE’DE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe 27 maçta 20 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 1. sırada yer alıyor.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU

SıraTakımOGM
1Fenerbahçe27207
2Olympiakos27189
3Valencia281810
4Real Madrid281711
5Barcelona281711
6Hapoel Tel-Aviv271611
7Zalgiris Kaunas281612
8Monaco281612
9Panathinaikos281612
10Crvena zvezda281612
11Dubai281414
12Milano281414
13Maccabi Tel Aviv281315
14Bayern281216
15Virtus Bologna281216
16Paris27918
17Anadolu Efes28919
18Baskonia28919
19Partizan28919
20Lyon-Villeurbanne28721

Fenerbahçe Beko’nun bu hafta EuroLeague maçı var mı?

Hayır. EuroLeague’de bu hafta içi oynanan basketbol karşılaşmaları bu hafta oynanmayacak. Bu nedenle Fenerbahçe’nin bu hafta maçı yok.

Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman?

Fenerbahçe’nin bir sonraki maçı 25/2 Çarşamba günü saat 20:45’te Partizan ile.

Fenerbahçe EuroLeague’de kaçıncı sırada?

Fenerbahçe 27 maçta 20 galibiyetle 1. sırada yer alıyor.

EuroLeague’de bu hafta maç takvimi olmadığı için Fenerbahçe Beko sahaya çıkmayacak. Bir sonraki EuroLeague randevusu ise 25/2 Çarşamba 20:45’te Partizan karşısında. Puan tablosunda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, kritik fikstür öncesi avantajını koruyor.

BirGün'e Abone Ol