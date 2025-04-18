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Fenerbahçe, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 18.04.2025 15:40
  • Giriş: 18.04.2025 15:40
  • Güncelleme: 18.04.2025 15:40
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. 2 gruba ayrılan futbolcular pas organizasyonunun ardından taktiksel ve bireysel programlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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