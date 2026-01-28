Fenerbahçe - Benfica maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Şampiyonlar Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe Medicana, grup aşamasındaki kritik maçlardan birine çıkıyor. Avrupa arenasında oynadığı dört maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Benfica deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KRİTİK DEPLASMAN

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubunun 5. haftasında Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Benfica Spor Salonu’nda oynanacak mücadele, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

Karşılaşma, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak. Müsabakayı Fransa’dan Christophe Lecourt ile Hollanda’dan Marco Van Zanten hakem ikilisi yönetecek.

FENERBAHÇE LİDER, BENFİCA SON SIRADA

Grup aşamasında oynadığı dört maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Medicana, puan kaybı yaşamadan liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, hem oyun performansı hem de skor üstünlüğüyle grubun en formda takımı olarak öne çıkıyor.

Benfica ise geride kalan haftalarda yalnızca 1 galibiyet alabildi ve 3 mağlubiyet yaşadı. Portekiz temsilcisi, B Grubu’nda 4. ve son sırada bulunuyor.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

İki takım arasında grupta oynanan ilk karşılaşmada Fenerbahçe Medicana, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu sonuç, sarı-lacivertlilere hem moral hem de averaj avantajı sağlamıştı.

Deplasmanda oynanacak rövanş maçında da Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürerek liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbol ve voleybolseverlerin en çok araştırdığı sorular arasında yer alan “Fenerbahçe - Benfica maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtı netleşti.

Maç Günü: 29 Ocak 2026 Perşembe

29 Ocak 2026 Perşembe Saat: 23.00

23.00 Kanal: TRT Spor Yıldız (canlı ve şifresiz)

Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki CEV Şampiyonlar Ligi maçı, 29 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Medicana, Benfica deplasmanında alacağı bir galibiyetle CEV Şampiyonlar Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor. Liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler için bu maç, hem prestij hem de grup aşamasının kaderi açısından büyük önem taşıyor.