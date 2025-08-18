Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen idman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla antrenman devam etti. Daha sonra pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel programlarla idmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenman ile Benfica maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)