Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  18.08.2025 15:53
  • Giriş: 18.08.2025 15:53
  • Güncelleme: 18.08.2025 15:53
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen idman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla antrenman devam etti. Daha sonra pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel programlarla idmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenman ile Benfica maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

