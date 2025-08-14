Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Fenerbahçe-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Feyenoord’u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, play-off’ta Portekiz’in güçlü temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmeyi geçen takım, adını UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yazdıracak. Taraftarlar, kritik mücadelenin tarih ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. Peki, Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Fenerbahçe-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!
Feyenoord’u 5-2’lik skorla geçerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, Benfica ile Şampiyonlar Ligi grupları için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Fenerbahçe-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar!
FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Benfica ile play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 22.00’de Kadıköy’de karşılaşacak. Mücadelenin rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon’da oynanacak. İlk maçta avantajlı bir skor elde etmek isteyen sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Benfica maçının hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil. Yayıncı kuruluş bilgisi açıklandığında detaylar güncellenecek. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da Benfica ile play-off turunda karşılaşmış ancak gruplara kalamamıştı. Bu kez hedef, Şampiyonlar Ligi biletini almak.