Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Fenerbahçe-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Feyenoord’u 5-2’lik skorla geçerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, Benfica ile Şampiyonlar Ligi grupları için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Fenerbahçe-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar!

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Benfica ile play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 22.00’de Kadıköy’de karşılaşacak. Mücadelenin rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon’da oynanacak. İlk maçta avantajlı bir skor elde etmek isteyen sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Benfica maçının hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil. Yayıncı kuruluş bilgisi açıklandığında detaylar güncellenecek. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da Benfica ile play-off turunda karşılaşmış ancak gruplara kalamamıştı. Bu kez hedef, Şampiyonlar Ligi biletini almak.