Fenerbahçe, Benfica maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 19.08.2025 18:57
  • Giriş: 19.08.2025 18:57
  • Güncelleme: 19.08.2025 18:57
Kaynak: DHA
Efe ALDEMİR / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında karşılaşacağı Benfica maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman topla ısınma hareketleriyle başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Benfica maçının taktik çalışması yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş bireysel çalışmalarını sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

