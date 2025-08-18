Fenerbahçe-Benfica maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.

20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak olan maçın hakemi belli oldu.

Fenerbahçe - Benfica maçında Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta video yardımcı hakem (VAR) olarak Christian Dingert yer alacak. Asistan video yardımcı hakem (AVAR) koltuğunda ise Johann Pfeifer oturacak.