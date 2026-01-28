Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört maçı da kazanan Fenerbahçe, yarın Benfica'yla deplasmanda karşılaşacak.

Spor
  • 28.01.2026 09:50
  • Giriş: 28.01.2026 09:50
  • Güncelleme: 28.01.2026 09:53
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe, Benfica'ya konuk olacak
AA

Fenerbahçe, ⁠CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yarın Benfica'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Benfica Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Christophe Lecourt (Fransa) ve Marco Van Zanten (Hollanda) hakem ikilisi yönetecek.

İLK MAÇI KAZANMIŞTI

Grubunda oynadığı 4 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda yer alıyor. Geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Benfica ise 4. ve son sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, grubunda Benfica ile karşılaştığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

