Fenerbahçe, Benfica'ya konuk oluyor

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında yarın Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Benfica, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara ve Polonya'dan PGE Budowlani Lodz ile B Grubu'nda yer alıyor.

Öte yandan Sultanlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden ve bugün Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Fenerbahçe'ye Alessia Orro'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli ekip yıldız voleybolcunun sakatlandığını açıkladı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Fenerbahçe, Alessia Orro’nun, dün gerçekleştirilen antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiğini ve yapılan muayenede sağ hamstring (uyluk arka adale) grubunda ödem ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Sporcumuz Alessia Orro’nun, dün gerçekleştirilen antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sonrası yapılan muayene ve görüntülemelerinde; sağ hamstring (uyluk arka adale) grubunda ödem ve zorlanma tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine başlanmış olup, bugün oynanacak müsabakada yer alamayacaktır."