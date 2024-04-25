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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçının biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 27 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak derbinin biletleri yarın saat 11.00'de genel satışa sunuluyor.

Ajans Haberleri
  • 25.04.2024 16:31
  • Giriş: 25.04.2024 16:31
  • Güncelleme: 25.04.2024 16:32
Kaynak: DHA
Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçının biletleri satışa çıkıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün (25 Nisan Perşembe günü) saat 15.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; (1 adet bilet),

Bugün (25 Nisan Perşembe günü) saat: 20.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine; (1 adet bilet),

Yarın (26 Nisan Cuma günü) saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden alınacaktır.

NOT: SATILAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAKTIR.

Bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 800,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.400,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.650,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.800,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.100,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2.900,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 3.400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 3.900,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 4.400,00 TL

Maraton Alt E Blok: 4.900,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 13.000,00 TL

Misafir Tribünü: 1. 040,00 TL."

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