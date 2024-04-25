Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçının biletleri satışa çıkıyor
Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 27 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak derbinin biletleri yarın saat 11.00'de genel satışa sunuluyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bugün (25 Nisan Perşembe günü) saat 15.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; (1 adet bilet),
Bugün (25 Nisan Perşembe günü) saat: 20.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine; (1 adet bilet),
Yarın (26 Nisan Cuma günü) saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden alınacaktır.
NOT: SATILAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAKTIR.
Bilet fiyatları şöyle:
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 800,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.400,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.500,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.650,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.800,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.100,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2.900,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 3.400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 3.900,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 4.400,00 TL
Maraton Alt E Blok: 4.900,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 13.000,00 TL
Misafir Tribünü: 1. 040,00 TL."