Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de maçta forma giyebilecek durumda.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 6 isim sarı kart sınırında.

Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, derbide kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ TAM KADRO

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure'nin teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide görev yapması bekleniyor.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta dört futbolcu Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Amir Murillo, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan, "Kadıköy" deplasmanında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Beşiktaş'ın ise şu 11'le sahaya çıkması tahmin ediliyor:

Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh