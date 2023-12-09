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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 09.12.2023 11:43
  • Giriş: 09.12.2023 11:43
  • Güncelleme: 09.12.2023 11:44
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından 3 grup halinde 5’e top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. 

Bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

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