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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

Ajans Haberleri
  • 03.05.2025 21:20
  • Giriş: 03.05.2025 21:20
  • Güncelleme: 03.05.2025 21:20
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig’in 34'üncü haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Fenerbahçe, yarın oynanacak maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak pas ve 5’e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel programlarla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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