Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Türkiye Kupası'nda oynanacak karşılaşmayı genç hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Türkiye Kupası'nın grup etabında yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre C Grubu'nda yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Kupada ilk haftanın karşılaşmaları, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak.
Maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 Konyaspor-Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
24 Aralık Çarşamba:
13.00 Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail
18.00 Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay