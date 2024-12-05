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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 05.12.2024 14:28
  • Giriş: 05.12.2024 14:28
  • Güncelleme: 05.12.2024 14:28
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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